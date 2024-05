O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul inicia neste sábado (4) uma força-tarefa para abastecer bairros que estão sem água por causa do rompimento da adutora do Sistema Marrecas, que distribui água da Estação de Tratamento (ETA) Morro Alegre. A previsão é de que os trabalhos ocorram até a madrugada deste domingo (5).