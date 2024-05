O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul informa, na manhã desta quarta-feira (8), que a Estação de Tratamento de Água (ETA) Samuara apresentou problemas durante a madrugada e precisou ser desligada. O Samae havia anunciado a normalização nesta ETA na terça (7), com a expectativa de que a água voltasse aos bairros Forqueta, Samuara e parte do Desvio Rizzo ao longo da madrugada desta quarta. Agora não há, por enquanto, uma nova previsão de normalização.