Equipes de resgate localizaram, neste sábado (4), o corpo do último desaparecido em um deslizamento de terra na localidade de Pedras Brancas, no interior de Gramado, na Serra. Com esse caso, são sete óbitos em decorrência nas chuvas na cidade. A maioria deles, seis mortes, foram em Pedras Brancas e uma registrado na localidade de Linha 28.