A Campanha do Agasalho, em Caxias do Sul, começa neste sábado (11) com o tema Faça do inverno a estação da solidariedade, Caxias quer te ver sorrir. A abertura será às 8h, praça Dante Alighieri e, além de roupas e calçados, a ação vai recolher alimentos, itens de higiene e limpeza para ajudar as cidades atingidas pelas enchentes. A campanha se estende até 22 de junho.