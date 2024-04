O projeto da nova ponte entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, na Serra gaúcha, avançou para a fase inicial do processo de licitação, de acordo com comunicado do Estado. Nesta quarta-feira (17), o edital em regime de contratação integrada (RCI) foi enviado à Central de Licitações do RS (Celic). A obra de ligação pela RS-431 deve custar R$ 31,3 milhões, sendo R$ 24,4 milhões provenientes do governo federal e R$ 6,9 milhões de contrapartida do Estado.