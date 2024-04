O empresário caxiense Paulo Antônio Andreis, 66 anos, diretor comercial da Anay Fitas de Caxias do Sul, morreu na noite quarta-feira (17). Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde de outubro de 2023, quando realizou um transplante de medula. Logo após o procedimento, começou apresentar outros problemas de saúde. No entanto, a causa exata da morte não foi divulgada.