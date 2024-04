Para atender a população em situação de rua, que hoje soma cerca de 750 pessoas em Caxias do Sul, de acordo com o último levantamento da Fundação de Assistência Social (FAS), o município conta com o Consultório na Rua. Numa ambulância adaptada, o serviço percorre diariamente pontos onde há moradores de rua para prestar atendimentos de saúde básica, realizar vacinas, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aplicação de medicamentos ou, até mesmo, para uma conversa.