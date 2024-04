A ação nacional Mude1Hábito, promovida pela Unimed, terá uma edição em Caxias do Sul neste domingo (28). Será das 13h às 16h no estacionamento em frente ao Bloco 59 da UCS. Gratuito e recomendado para toda família, o evento tem como objetivo incentivar os cuidados com a saúde e a promoção do bem-estar.