A Polícia Civil resgatou uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado pelo marido, em uma casa no bairro São José, em Canela. O fato foi registrado na tarde desta quarta-feira (27). De acordo com o delegado Vladimir Medeiros, a própria vítima contatou a polícia por telefone e relatou que estava sendo impedida de sair do local há dois dias, onde estaria sofrendo agressões físicas e verbais. Ao chegarem ao local, o homem foi preso em flagrante.



—Ela apresentava lesões graves no rosto, como olho roxo e boca cortada, nos braços e tórax, tendo relatado ter sido agredida com socos. Também relatou que as humilhações e agressões psicológicas vêm de anos, e que estava trancada na casa, impedida de sair e fazer contato. Como constatamos que as agressões foram cometidas hoje, a prisão foi em flagrante —comenta o delegado.