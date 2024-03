A Polícia Civil de Gramado ouviu o motorista do veículo envolvido no acidente que provocou a morte do turista paulista Caio Pereira do Nascimento, em Gramado, na última segunda-feira (18). Nascimento estava com a família em um jipe que caiu em um barranco na Estrada da Lajeana, em um passeio que tem como destino o chamado pé da Cascata do Caracol, em Canela.



A cargo da investigação, a delegada Fernanda Aranha divulgou a versão do motorista, que prestou depoimento logo após o ocorrido. De acordo com ela, o condutor disse que estava descendo pela via, quando cruzou com um micro-ônibus da Brocker Turismo, empresa responsável pela rota “Pé da Cascata Explorer” e para quem trabalha.