Conhecida por guardar relíquias da arte sacra e a famosa imagem do Senhor Morto, a Capela do Santo Sepulcro, em Caxias do Sul, está passando por reformas e, desde março de 2020, não recebe celebrações de missas e casamentos e tem a visitação restrita a pequenos grupos que se reúnem para rezar semanalmente. Agora, no período de Páscoa, outras igrejas da Serra são alternativas para os fiéis que desejam reverenciar o Santo Morto (veja a lista abaixo).