Uma casa foi destruída por um incêndio nesta segunda-feira (25) em Vacaria. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas moravam no local. Pai, mãe e filha conseguiram deixar a residência antes das chamas derrubarem a estrutura. A ocorrência foi registrada por volta de 7h40min na Rua Augusto Terra, no bairro Imperial.