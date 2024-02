O fim de semana foi de desapego e limpeza na comunidade do bairro Serrano, em Caxias do Sul. Entre a sexta-feira (19) e o sábado (20) foram recolhidas 25 toneladas de entulhos na Operação Bota-Fora, realizada pela Codeca, em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma). O primeiro mutirão do ano para recolhimento de móveis, utensílios, materiais em desuso, entre outros objetos, precisou de 14 caçambas de caminhão truck para realizar o serviço.