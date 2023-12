Na tarde deste sábado (16), a empresa responsável pela exposição Van Gogh & Impressionistas emitiu nota oficial informando o cancelamento da temporada em Caxias do Sul. O anúncio foi feito pouco menos de 24h após vir abaixo a estrutura da mostra, provocada pelo temporal da última sexta-feira, no município. A exposição estava montada no estacionamento do Shopping Villagio Caxias.