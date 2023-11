A Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul vai às ruas no próximo 1º de dezembro para marcar presença no Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. A atividade, irá reunir as cinco parlamentares caxienses — Estela Balardin (PT), Gládis Frizzo (MDB), Marisol Santos (PSDB), Roselaine Frigeri (PT) e Tatiane Frizzo (PSDB)— das 9h às 11h, na Praça Dante Alighieri em Caxias do Sul.