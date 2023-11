Começa nesta segunda-feira (6), em Caxias do Sul, o 8° Simpósio Internacional sobre Gerenciamento de Resíduos Agropecuários e Agroindustriais (Sigera), que aborda o uso de agrotóxicos e energias limpas e sustentáveis no setor. O evento ocorre na Universidade de Caxias do Sul, no bloco M, e segue até sexta-feira (10).