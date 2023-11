Um material de estudo inclusivo e adaptado, com intuito de educar pessoas com deficiências visuais sobre a importância do sistema solar, levou as estudantes Ana Clara Michelon Gomes e Júlia Bittencourt Soares, do ensino médio do Colégio La Salle Carmo, de Caxias do Sul, a conquistarem o segundo lugar na categoria de Ciências Planetárias e Terrestres, Matemática e Física da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec). A premiação aconteceu no dia 27 de outubro em Novo Hamburgo. Agora elas representarão o Brasil na feira Buca Imsef 2024, na cidade de Buca, na Turquia.