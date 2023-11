A Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) do Sistema Faxinal em Caxias do Sul está sem energia elétrica desde as 5h29min desta segunda-feira (13)e isso pode afetar o abastecimento de água em mais de 90 bairros. De acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), a Rio Grande Energia (RGE) já foi acionada, mas não há previsão de retomada da energia.