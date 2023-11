Conversas e risos infantis ecoavam pelo Centro Poliesportivo Paulo Bellini, da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul, enquanto a música de suspense acompanhava a plateia, formada por crianças e adultos, que aguardavam o anúncio dos nomes vencedores do projeto Jornalista Por Um Dia, do jornal Pioneiro. Entre um balançar de pé e outro, Nathaly Domingues Capeletti, 9 anos, e Laura Inês Barbieri, 11, foram chamadas no palco para receber cada uma o seu troféu. A premiação ocorreu nesta quarta-feira (29), à tarde.