Foi apenas o primeiro teste da pré-temporada, mas o Caxias do Sul Basquete deixou uma boa impressão no duelo diante do Minas, neste domingo (29). O confronto, que acabou com vitória dos mineiros por 79 a 68, fez parte da primeira rodada do Torneio Abertura NBB, disputado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.