O segundo jogo do Juventude no Campeonato Brasileiro será diante do Corinthians, nesta quarta-feira (17), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. Após o empate na estreia diante do Criciúma, fora de casa, o Verdão buscará a primeira vitória na competição nacional. Titular do time alviverde, o zagueiro Zé Marcos projetou o duelo contra os paulistas: