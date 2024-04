Anunciado na última sexta-feira (12) e relacionado para estreia do Brasileirão, o atacante Marcelinho fez seu primeiro jogo com a camisa do Juventude no último sábado (13), no empate em 1 a 1 diante do Criciúma. Emprestado pelo Tombense até o final da temporada, o jovem de 21 anos é um dos reforços do clube gaúcho para a elite nacional.