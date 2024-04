O Juventude tem uma notícia ruim para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gilberto está fora do confronto diante do Corinthians, nesta quarta-feira (17), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogador saiu aos 17 minutos com dores na coxa diante do Criciúma, no último sábado.