A ACBF enfrenta o Esporte Futuro, nesta segunda-feira (8), às 20h, no Ginásio de Esportes Alcides Pan, em Toledo-PR. Será o terceiro jogo da equipe comandada por André Bié, que estreou com vitória diante do Blumenau, fora de casa, por 6 a 1, e empatou em Carlos Barbosa com o Tubarão, em 2 a 2. O time laranja está na 10ª colocação com quatro pontos.