Após virar a página da derrota para o Botafogo com placar elástico, o elenco de jogadores do Juventude se reapresentou nesta terça-feira (23) com o foco nos próximos dois compromissos em casa no Campeonato Brasileiro. O time encara o Athletico-PR no próximo domingo (28), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. O técnico Roger Machado deve ganhar algumas opções para este compromisso. Contudo, ele também tem que lidar com uma lista de problemas.