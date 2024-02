As paratletas de Caxias do Sul, Andrieli Lahm Silveira, 16 anos (Classe S11), da natação, e Bruna Menegat Dondé, 17 anos (Classe BC2), da bocha, foram convocadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), para fazer parte da seleção de jovens participantes do Camping Escolar Paralímpico.