Depois de lotar o auditório do Hotel Intercity em julho, a influenciadora, professora de Língua Portuguesa e palestrante Cíntia Chagas volta a Caxias do Sul no dia 10 de dezembro. O encontro está marcado para as 18h30min, no Teatro da FSG. Os ingressos estão à venda pelo site Eleven Tickets, a R$ 200.