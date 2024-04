O ator caxiense Janio Nunes, da Cia. Garagem de Teatro, fará mais uma tour com seu espetáculo solo O Andarilho, nesta semana. Após ter se apresentado em escolas de São Paulo, em julho do ano passado, desta vez o artista irá se apresentar no Mato Grosso, na cidade de Poconé, de cerca de 30 mil habitantes.