Contemplado pelo Edital FAC Filma RS, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com apoio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), "A Um Toque de Suas Teclas" é o novo trabalho do cineasta caxiense Le Daros. O curta-metragem terá lançamentoo dia 21 de março, às 19h30, na Cinemateca Paulo Amorim em Porto Alegre (RS). Em seguida, o filme vem para Caxias do Sul, sendo apresentado no dia 26 de março, às 20h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia do Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho.