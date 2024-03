Para quem gosta de dança, a oportunidade é imperdível. A renomada coreógrafa paulista Claudia Palma ministra oficina gratuita, dia 11 de março, das 10h às 12h, na sede da Cia. Municipal de Dança, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias. As vagas para a oficina são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Quem tiver interesse, deve enviar e-mail para ciadedanca@caxias.rs.gov.br com um breve currículo, nome completo e idade.