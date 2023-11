Na última parada da turnê Unlimited Love Tour, no Brasil, a banda californiana Red Hot Chili Peppers desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira (16), para um show que promete grandes emoções para os fãs do grupo. Mais de 20 anos depois da última passagem da banda pelo Estado, dessa vez o Red Hot vem com sua formação mais clássica: Anthony Kiedis (vocalista), Flea (baixista), Chad Smith (baterista) e John Frusciante (guitarrista), que voltou à banda em 2019, após 10 anos afastado.