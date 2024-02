Nem sempre é tão fácil entrar concentrado em um jogo como o desta quarta-feira (7), no Alfredo Jaconi. A superioridade técnica do Juventude em relação ao Avenida é indiscutível. E, por vezes, o foco vai embora. Vem aquela sensação de que a vitória virá a qualquer momento. Ao natural. E essa, talvez, foi uma das grandes pedras no sapato nos estaduais mais recentes.