Garibaldense  Felli Dalbosco apresenta show de lançamento do projeto "Náufrago", neste domingo

Felli Dalbosco em cena de uma das produções audiovisuais do projeto "Náufrago" Divulgação / Divulgação

O cantor e ator garibaldense Felli Dalbosco apresenta neste domingo o show do projeto "Náufrago", que traz videoclipes para as quatro músicas autorais do seu EP "Mar Aberto". Será às 20h, em frente ao Museu Municipal de Garibaldi (Rua Dr. Carlos Barbosa, 57, Centro).

No show, Felli irá contar com as participações de Ricardo Masutti (sopros, Tanira Loss Bodini (cordas) e Marcelo Poleze Silva (percussão). Também serão exibidos os quatro clipes que, juntos, formam um curta-metragem de 20 minutos.

Após o lançamento, os videoclipes poderão ser conferidos no canal do artista no YouTube, enquanto as faixas do EP estarão nas plataformas de streaming de música.