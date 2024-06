Nesta segunda-feira (24), a partir das 19h30min, vai rolar a segunda parte do painel Tratando a Saúde Mental com a Escrita Terapêutica, com a escritora e doutora em Linguística Aplicada, Minéia Frezza. A atividade integra o Órbita Literária, que ocorre na Livraria Do Arco da Velha, em Caxias do Sul.