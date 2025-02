Marcas da Serra são patrocinadores da programação dos 150 anos da imigração do Consulado da Itália

Florense e Vinícola Aliança, de Flores da Cunha, além de Mg Tires (Barra do Ribeiro) e Trento (Erechim), são as empresas patrocinadoras dos eventos culturais organizados pelo Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre para as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no RS. A Tramontina, também da Serra, é apoiadora das atividades.