35% dos expositores do Festuris 2024 já confirmaram presença na próxima edição em Gramado

A edição 2024 do Festuris ainda nem terminou e a próxima já tem espaços vendidos. Dos 400 expositores, 35% já garantiram seus lugares na 37ª edição, de 6 a 9 de novembro de 2025. Conforme a criadora da Feira Internacional de Turismo, Marta Rossi, o evento do próximo ano irá, como tradicionalmente faz, trazer as tendências do mercado.