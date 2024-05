Marilete Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, já está às voltas com os preparativos para a comemoração dos 40 anos da entidade. Remarcado para o dia 5 de junho, as voluntárias da Liga organizarão um jantar na Sede Social do Recreio da Juventude com desfile da Casa Magnabosco com modelos da Cast One. Em tempo: as aspirantes ao título de Glamour Girl Caxias do Sul 2024 têm visita marcada sábado, dia 11, às 9h30min, aos lares das crianças em tratamento atendidas pela instituição. No dia 16, às 18h30min, as 18 candidatas se reunirão na Que Brigadeiro, de Marina de David, para uma oficina de confeitaria.