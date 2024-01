O movimento de veículos nas principais estradas do norte do RS está dentro do esperado pelos órgãos de trânsito nesta terça-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo na BR-285, principal rota para o litoral catarinense, foi mais intenso no fim da tarde de segunda (1). No começo do feriadão, a estimativa da PRF era de que pelo menos 50 mil veículos transitassem pela rodovia.