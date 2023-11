Uma motocicleta com licenciamento vencido desde 2014 e mais de R$38 mil reais em multa foi apreendida na RS-324 na manhã deste sábado (11), em Passo Fundo. A apreensão ocorreu por volta das 8h15min durante uma abordagem de rotina do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), no km 188 da rodovia.