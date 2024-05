Um casal e o filho foram vítimas de assalto seguido de sequestro na noite de domingo (19) na Avenida Pindorama, do município de São Pedro do Butiá, no noroeste gaúcho. Conforme a Brigada Militar, três criminosos invadiram a propriedade da família, roubaram o carro e pertences e levaram os moradores como reféns.