Durante patrulhamento de rotina na área central de Passo Fundo, no norte do RS, na noite desta sexta-feira (5), policiais do 3º Batalhão de Polícia de Choque avistaram uma motocicleta, de cor azul, tripulada por um casal que realizava manobras perigosas em via pública. O caso aconteceu na Rua Moron, por volta das 23h15min.