A Polícia Civil de Carazinho realizou operação na segunda-feira (25) no âmbito da investigação do assassinato de um homem de 33 anos, ocorrido no dia 2, na saída de um campeonato de futsal no ginásio da Fundescar. A vítima, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Clínicas de Carazinho, mas não resistiu.