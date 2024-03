Um homem foi encontrado morto no Instituto Penal de Passo Fundo, no norte do Estado, na madrugada desta sexta-feira (22). Conforme informações da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), o caso aconteceu por volta das 3h, quando detentos de outros alojamentos informaram aos agentes que o homem estaria passando mal.