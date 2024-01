Com sete homicídios e um feminicídio, Passo Fundo já tem o mês de janeiro mais violento dos últimos sete anos. O último caso foi no fim da tarde de quinta-feira (25), no bairro São Luiz Gonzaga. Poucas horas depois, em Ibiaçá, um corpo foi encontrado em um carro carbonizado — o quarto crime do tipo neste mês no norte do RS.