A cooperativa de crédito Cresol foi assaltada por volta das 12h20min desta terça-feira (14), em Cruzaltense, no norte do RS. Segundo a Brigada Militar, dois homens armados entraram na agência, renderam dois funcionários e o vigilante. Os suspeitos fugiram do local em um veículo Gol, levando um malote com uma quantia em dinheiro, a arma e o colete balístico do vigilante.