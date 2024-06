Especialistas, lideranças e a comunidade se reuniram na terça-feira (4) para discutir o futuro e soluções práticas para os problemas de Passo Fundo. O workshop "Cocriação da Visão de Futuro" foi realizado no CTG Lalau Miranda e faz parte do programa Pacto pela Inovação, da Secretaria de Inovação do município.