Ana Carolina Piana, Leandro Menegat, Mateus Antônio Behm, Priscila Athayde e Adiel Luan Schwab foram os autores das respostas mais criativas no concurso cultural promovido durante o aniversário de GZH Passo Fundo. Nesta terça-feira (16), eles visitaram a sede do Grupo RBS no norte do RS.