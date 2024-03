Começou nesta terça-feira (12) a regularização do abastecimento de água da ocupação Vista Alegre, no bairro São Luiz Gonzaga, em Passo Fundo. Atualmente, a comunidade se abastece de uma bica pública. Mais de 170 famílias serão beneficiadas com a instalação da rede de água, ramais e quadros onde ficarão hidrômetros e medidores de consumo. A rede do local deve começar a funcionar oficialmente em 27 e 28 de março.