Luciano Azevedo é reeleito presidente do Sport Clube Gaúcho 

Luciano Azevedo (meio) comandará o clube com os vices, Flávio Benvegnú (esq.) e Augusto Ghion Jr (dir.). Luiz Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

O Sport Clube Gaúcho realizou a eleição para presidente nesta terça-feira (10). Com uma única chapa concorrendo ao pleito, Luciano Azevedo foi reeleito presidente do clube. Na assembleia geral ordinária, também foi eleito o novo presidente do Conselho Deliberativo do Gaúcho, Erasmo Carlos Battistella.

O presidente comandará o clube para a gestão 2025-2026 ao lado do 1º vice-presidente Augusto Ghion Jr e 2º vice-presidente Flávio Benvegnú. Já o conselho deliberativo passou por uma renovação com 30 novos conselheiros.

Azevedo assumiu o clube em 2024 e iniciou o processo de reestruturação administrativa do Gaúcho. No entanto, a campanha na Divisão de Acesso ficou abaixo do esperado. Já no segundo semestre, o time chegou até a semifinal da Copa FGF.

— Vamos continuar trabalhando com planejamento, focando no futebol, para que o Gaúcho possa atingir o seu grande objetivo, que é a subida à primeira divisão do Gauchão — ressaltou o presidente.

Agora a prioridade do Alviverde é a busca por um treinador para iniciar o planejamento da temporada 2025. O técnico Fabiano Daitx pediu desligamento após receber outra proposta.