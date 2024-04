O Ypiranga está finalizando a preparação para estrear na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (20), às 19h30min, o time gaúcho recebe o CSA no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Entre os possíveis titulares da equipe comandada por Thiago Carvalho está o meio-campista Caio Mello, primeiro reforço anunciado pelo clube para a disputa da competição nacional.